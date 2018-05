Seebeck

Eine 33-jährige Ford-Fahrerin hat am Sonntag gegen 14.25 Uhr in Seebeck bei Lindow in einer scharfen Linkskurve die Gewalt über ihr Fahrzeug verloren. Sie geriet in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden VW.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Die Autos mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden an beiden Wagen wird auf 14 000 Euro geschätzt. Die 33-jährige Fahrerin des Ford und ein 12-jähriges Mädchen, das im VW saß, wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Beide wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und konnten dann wieder entlassen werden.

Von MAZ-Online