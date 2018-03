Brillanter Tribut an Santana

Carlos Santana ist eine lebende Legende. Etliche Gitarristen beißen sich an seinem unverwechselbaren Spiel die Zähne aus. Gerd Schlüter und seine Formation „Magic of Santana“ hat den Sound im Blut. Und in den Fingern. Vor 300 Fans begeisterten die Hamburger und ein „echter“ Santana-Sänger in der Neuruppiner Pfarrkirche.