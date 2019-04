Die Wittstocker Handballer sind am Ziel: Mit dem überzeugenden 33:16-Auswärtssieg im Derby beim HC Pritzwalk haben die Dossestädter in der Landesliga Nord die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga Nord perfekt gemacht – und das, obwohl Trainer Thomas Brigzinsky fehlte.