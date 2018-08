Landratswahl: Linke will CDU-Mann unterstützen

Ostprignitz-Ruppin Neuruppin - Landratswahl: Linke will CDU-Mann unterstützen Überraschung vor der Landratswahl in Ostprignitz-Ruppin: Die CDU präsentiert einen neuen Kandidaten, dem auch die Linke zustimmt. Der Bewerber ist kein Unbekannter.

CDU-Mann Egmont Hamelow (M.), hier mit Freke Over und Jan Redmann (r.), will Landrat in Ostprignitz-Ruppin werden. Quelle: foto: Andreas Vogel