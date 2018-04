Neuruppin

Eine 14-jährige Fußgängerin ist am Sonnabend gegen 14.45 Uhr in der Rudolf-Wendt-Straße in Neuruppin auf Höhe der Kreuzung zur Franz-Cyranek-Straße angefahren worden. Offenbar hatte der Fahrer eines ausparkenden Pkw das Mädchen übersehen.

Durch den Zusammenstoß fiel sie zu Boden und verletzte sich an beiden Handballen. Der Fahrer bemerkte offensichtlich den Zusammenstoß nicht und verschwand in unbekannte Richtung. Als die 14-Jährige es dann schaffte wieder aufzustehen, war das Fahrzeug nicht mehr in der Nähe. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, melde sich bei der Polizei: 03391/35 40.

Von MAZ-online