Neuruppin

Ein 14 Jahre alter Schüler hat den Hausmeister einer Schule in Neuruppin so sehr geschlagen, dass dieser verletzt worden ist. Der Jugendliche traf den Mann im Nacken und am Becken.

Der Hausmeister war am Donnerstag dazwischen gegangen, als gegen 9.30 Uhr sechs bis acht Schüler volle Getränkepäckchen auf den Gängen des Schulgebäudes an der Artur-Becker-Straße zertraten, teilte die Polizei mit. Wände wurden bespritzt.

Polizisten nahmen eine Strafanzeige gegen den 14-Jährigen auf.

Von MAZonline