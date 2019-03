Wenn das Bedienfeld an der weißen Ware Waschmaschine nur weiß ist, ist die Bedienung Glückssache. Damit jeder weiß, was er einstellen muss, um die Wäsche weiß zu kriegen, stellt die Firma PAS Bedienblenden her. Beim 18. Betriebsausflug von MAZ und REG durfte man das hautnah erleben.