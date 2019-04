Strahlende Sonne traf auf strahlende Läuferaugen: Die 20. Auflage des Neuruppiner Stadtparklaufs gab den Startschuss für den beliebten „Grand mit Vieren“. Seinen zweiten Buben in der beliebten Wettkampfreihe zieht der Kreissportbund bereits am Sonnabend, wenn der Ruppiner Duathlon in Kagar startet.