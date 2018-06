Neuruppin

In einer Wohnung an der Friedrich-Engels-Straße in Neuruppin ist am Samstagnachmittag ein 22-Jähriger tot aufgefunden worden. Er war dort zu Gast bei einer Bekannten, die ihn leblos auf dem Sofa entdeckte und gegen 15 Uhr die Polizei rief. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Fremdeinwirkung nicht erkennbar

Es handelte sich um einen Chilenen, der im vergangenen Jahr über Madrid eingereist war. Nach Angaben seiner Bekannten soll er stark drogenabhängig gewesen sein. Eine Fremdeinwirkung war nicht erkennbar. In dem Fall wurde nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, so die Polizei.

Von MAZonline