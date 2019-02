Neuruppin

Ein 27-jähriger Mann ist am Montagabend im Supermarkt am Babimostring in Neuruppin beim Diebstahl von Unterwäsche und Schuhen im Wert von etwa 100 Euro erwischt worden. Als der Mann gegen 18.30 Uhr die Kasse passieren wollte, löste die Diebstahlsicherung Alarm aus.

Geständnis nach vorläufiger Festnahme

Die Polizei wurde informiert, Beamte nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest. In einem beschleunigten Verfahren wurde er angehört und war geständig. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro erhoben und der Mann wieder frei gelassen. Unterwäsche und Schuhe blieben im Markt.

Von MAZonline