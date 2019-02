Alt Ruppin

Bei einer Verkehrskontrolle in Alt Ruppin ist ein 33-jähriger Citroën-Fahrer am Montag gegen 7 Uhr ohne Führerschein hinterm Steuer erwischt worden. Die Beamten kannten den Mann bereits von einem Einsatz am 31. Dezember 2018 wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An diesem Tag war ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden.

Drogenschnelltest reagiert auf Kokain

Der 33-Jährige musste sich bei der Kontrolle am Montag einem Drogenschnelltest unterziehen. Er reagierte positiv auf den Konsum von Kokain. Dem 33-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Das Auto musste er stehen lassen.

Von MAZonline