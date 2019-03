Neuruppin

Auf einem Grundstück an der Gartenstraße in Neuruppin hat sich ein 34-jähriger Mann am Samstagabend mit einem sogenannten Polenböller schwere Verletzungen zugefügt.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Nachbarn hatten gegen 20.30 Uhr einen Knall gehört, den an der Hand verletzten Mann gefunden und den Rettungsdienst sowie die Polizei gerufen. Der Böller war nach dem Zünden in der Hand des Mannes explodiert. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die Ruppiner Kliniken gebracht.

Von MAZonline