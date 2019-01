Neuruppin

Ein 80-jähriger Radfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Neuruppin schwer verletzt worden. Der Mann, der erst auf einem Radweg entlang der Fehrbelliner Straße fuhr, wollte diese dann fahrend überqueren. Dabei übersah er laut Polizei das Auto einer 42-jährigen Frau, die die Straße in gleicher Richtung befuhr.

Mit einem Rettungswagen wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline