Die Stadtverordneten hatten Ende 2012 einem Erweiterungsbau an der Rosa-Luxemburg-Schule zugestimmt. So will die Stadt den Engpass an Hortplätzen beheben.

In der Stadt werden viel mehr Hortplätze gebraucht, als es gibt. Und der Bedarf wird in den nächsten Jahren weiter steigen, weil immer mehr Kinder an den Grundschulen eingeschult werden, so die Stadtverwaltung.

Schon jetzt kann Neuruppin die Nachfrage nur mit mehreren Ausnahmegenehmigungen decken. Im jetzigen Gebäude des Hortes Hummelnest dürften regulär 86 Kinder betreut werden. Weil der Hort zusätzlich Räume in der benachbarten Schule nutzt, steigt die Zahl der regulären Plätze immerhin auf 130. Doch auch die reichen nicht aus. Mit einer Ausnahmeerlaubnis des Landesjugendamtes konnte die Kapazität auf 160 Plätze erhöht werden. Das geht allerdings nur vorübergehend. Auf Dauer kann nur eine Erweiterung helfen.

Mit dem Neubau sollen 86 zusätzliche Hortplätze an der Rosa-Luxemburg-Schule entstehen. Die Stadtverwaltung hatte die Kosten bereits im Juli 2012 grob auf 752 000 Euro geschätzt. Die Stadtverordneten legten daraufhin eine Obergrenze von 800 000 Euro fest, die nicht überschritten werden darf.

Inzwischen sei klar, dass diese Summe auf keinen Fall ausreichen wird, sagte Arne Krohn am Donnerstagabend. „Das, was da nach dem bisherigen Konzept im Hort Hummelnest gebaut werden soll, ist für 800 000 Euro nicht zu realisieren.“ Es seien rund 60 000 Euro mehr nötig.

Krohn sieht zwei Möglichkeiten: Entweder die Stadtverordneten genehmigen mehr Geld für den Bau oder es gibt Abstriche am Plan.

Der SPD-Stadtverordnete Klaus-Dieter Miesbauer war von der Nachricht nicht unbedingt überrascht. Sauer machte sie ihn trotzdem: „Dass das Geld nicht ausreichen wird, war doch damals schon bekannt.“ Er wollte wissen, warum die Zahlen aus dem Rathaus denn jetzt erst auf den Tisch kommen.

Dagegen verwahrte sich Baudezernent Arne Krohn. Die bisherigen Zahlen basierten nur auf einer Schätzung. „Das war eine Blitzmaßnahme, das wissen sie doch genau.“ Erst seit zwei Monaten könne die Verwaltung die Kosten kalkulieren, früher konnten die Ausgaben nicht bekannt sein: „Ich bin froh dass wir es überhaupt so schnell geschafft haben.“

Peter Lenz (CDU) plädierte dafür, die konkreten Zahlen abzuwarten, die im März auf dem Tisch liegen sollen. Dann müsste eine Entscheidung getroffen werden. Ähnlich sah es Gerald Brose (Bündnisgrüne): „Wenn die Kosten belegt werden können, dann sollte die Kostengrenze kein Dogma sein.“

Doch es klemmt nicht nur beim Geld. Auch der Terminplan ist nach den Verhandlungen mit den Eigentümern der Nachbargrundstücke nicht mehr zu halten. Ursprünglich sollte der Hort mit Beginn des Schuljahres im August fertig sein. Das klappt auf keinen Fall, hieß es jetzt. Wenn die Arbeiten im April beginnen, könnten sie frühestens im Oktober beendet sein. (Von Reyk Grunow)