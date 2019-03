Neuruppin Neuruppin - Abenteuer Zukunft Wie erfahren Jugendliche, was ihre Stärken nach der Schule sind? Das Projekt „Komm auf Tour“ will dabei Siebentklässlern auf spielerische Weise helfen, das Abenteuer Zukunft für sich zu entdecken.

Auch in eine Art Zeitkapsel dürfen die Siebentklässler steigen, um zu erfahren, was aus ihnen wohl in zehn Jahren wird. Quelle: Peter Geisler