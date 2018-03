NEURUPPIN. Damit ist offen, ob die Deutsche Bahn nach 2015 noch ihre Züge zwischen Wittenberge, Neuruppin und Berlin fahren lassen kann oder ob ein anderes Unternehmen den Auftrag bekommt. Das könnte Folgen für die Werkstatt in Neuruppin haben.

21 Mitarbeiter halten dort 29 Dieseltriebzüge der Baureihe VT 646.0 instand und reinigen sie. Die in Neuruppin gewarteten Züge fahren nicht nur auf der Strecke des Prignitz-Express’, sondern auf sechs weiteren Linien, etwa zwischen Angermünde und Schwedt (Oder), zwischen Templin und Berlin-Lichtenberg oder zwischen Frankfurt (Oder) und dem polnischen Zielona Góra.

Hinter vorgehaltener Hand vermuten Bahn-Mitarbeiter, dass ihr Unternehmen wohl nicht die besten Karten bei der europaweiten Ausschreibung hat. Das Land Brandenburg entscheidet, auf welchen Strecken Regionalzüge fahren sollen. Im Infrastrukturministerium macht man keinen Hehl daraus, dass es bei der Ausschreibung darum geht, den Preis zu drücken. Künftig stehe viel weniger Geld für den Nahverkehr bereit. „Wir müssen sehen, wie wir aus dem wenigen Geld das Beste machen können“, sagt Ministeriumssprecher Jens-Uwe Schade.

Kleinere Eisenbahnunternehmen haben durchaus Interesse, den Prignitz-Express zu übernehmen. Auch auf anderen Linien haben bereits private Konkurrenten den Zuschlag bekommen, weil sie weniger Geld verlangen als die Deutsche Bahn.

Etwa die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg). Sie hat weitere Strecken übernommen, die bisher von der Bahn AG betrieben wurden. Die Bahn ließ ihre Züge in Cottbus warten – die Odeg hat eine eigene Werkstatt in Eberswalde.

Wie sicher die Bahnwerkstatt in Neuruppin ist, kann derzeit niemand sagen. Bahnsprecher Burkhard Ahlert verweist an den Verkehrsverbund. Der wolle die Strecke schließlich vergeben. Der VBB verweist zurück an die Bahn AG. Die Werkstatt sei deren Eigentum, das könne der VBB nicht ausschreiben.

Klar ist immerhin: Auch hierzulande gibt es private Bahnunternehmen, die eigene Werkstätten in der Nähe betrieben, die Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft (PEG) zum Beispiel in der Prignitz, die Odeg in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ist durch die jüngsten Vergaben von Bahnstrecken durch den Verkehrsverbund alarmiert. „In Cottbus hat das etliche Arbeitsplätze gekostet“, sagt Gewerkschaftssprecher Oliver Kaufhold: „So einen Fall wollen wir möglichst nicht zweimal sehen.“ Für klare Aussagen zur Zukunft des Standortes Neuruppin sei es aber zu früh. Bis April können sich Unternehmen bewerben, die ab 2015 auf der Prignitz-Express-Strecke fahren wollen. (Von Reyk Grunow)