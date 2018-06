Neuruppin

Der Betriebsleiter eines Neuruppiner Unternehmens rief am Montag die Polizei zu Hilfe, weil einer seiner Arbeiter komplett ausrastete und nicht mehr zu beruhigen war. Der 34-Jährige brüllte im Aufenthaltsraum herum und war im Außenbereich Möbel um.

Der Mann war alkoholisiert und ließ sich auch nicht durch die Polizeibeamten beruhigen. Er beschädigte ein Fenster. Daraufhin setzten die Beamten Pfefferspray ein und fesselten den Mann.

Noch beim Abtransport um sich getreten

Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Noch während des Transports versuchte er die Beamten zu treten.

In der Polizeiinspektion wurde ein Arzt zur Einschätzung der Gewahrsamstauglichkeit des Mannes angefordert. Ein Notarzt ordnete die Einweisung des Mannes zur psychischen Behandlung in eine geschlossene Abteilung eines Krankenhauses an.

Der Transport im Rettungswagen wurde von Polizeibeamten begleitet. Insgesamt entstand zirka 800 Euro Sachschaden.

