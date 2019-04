Sie will immer weiter: Minh Thao Finger, die im Alter von sechs Jahren aus Vietnam nach Neuruppin kam, eröffnet im Mai ein Café an der Klosterkirche. Dort soll es exotische Variationen und Frühstück in Etageren geben – passend zum Vogelgezwitscher am See. Die 34-Jährige, die in Sydney, Frankfurt und Köln lebte, hatte erst vor acht Monaten ihr eigenes Restaurant eröffnet.