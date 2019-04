Neuruppin

Ein 49-jähriger Jogger musste am Montag gegen 18 Uhr in der Wuthenower Straße einem entgegenkommenden Auto ausweichen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sprang der 49-Jährige in eine Hecke, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Der Jogger war am Straßenrand gelaufen.

Der Läufer erstattete im Anschluss Strafanzeige bei der Polizei und wollte einen Arzt aufsuchen. Der Läufer und ein Zeuge gaben an, dass es sich bei dem Pkw um einen Porsche Cayenne gehandelt haben könnte.

Von MAZonline