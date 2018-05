Neuruppin

Auf einem Streifzug an der Seepromenade in Neuruppin haben Jugendliche am Mittwochabend einen Mercedes Vito gestohlen und vier andere Fahrzeuge aufgebrochen. Aus einem der Autos stahlen sie den Schlüssel zu dem Mercedes-Kleinbus im Wert von 16 000 Euro und machten sich damit aus dem Staub. Der insgesamt entstandene Schaden wird mit 20 600 Euro angegeben.

Spritztour endet im Landkreis Oder-Spree

Gestoppt wurde der Mercedes nach einer umfangreichen Fahndung am Donnerstagabend im Landkreis Oder-Spree auf der A 12 an der Anschlussstelle Briesen. Neben dem 16-jährigen Fahrer saßen zwei 13-Jährige im Wagen. Alle drei waren am Mittwoch nicht in ihre soziale Einrichtung in einem Neuruppiner Ortsteil zurückgekehrt und daher als vermisst gemeldet worden. Sie sollen auch in Hamburg unterwegs gewesen sein.

Zu einem Einbruch wird noch ermittelt

Ob auch ein Einbruch und der Diebstahl von Kellner-Geldbörsen in einer Gaststätte an der Neuruppiner Seepromenade auf das Konto des Trios gehen, wird von der Polizei noch ermittelt.

Von MAZonline