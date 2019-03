Neuruppin Neuruppin - Axel Schmidt ist neuer Jobcenter-Chef Der 34-jährige Axel Schmidt übernimmt das Jobcenter Ostprignitz-Ruppin. Er hat die Nachfolge von Bernd Lüdemann angetreten, der in den Ruhestand gegangen ist. Der ehemalige Berufssoldat war bis vor kurzem Hauptamtsleiter in Perleberg.

Axel Schmidt ist seit dem 1. März Chef des Jobcenters in Ostprignitz-Ruppin. Am Mittwoch stellte er sich in Neuruppin vor. Quelle: Andreas Vogel