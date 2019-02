Dass Fontane ein eifriger Theatergänger war, ist wenig bekannt. Knapp 20 Jahre arbeitete er für die Vossische Zeitung als Kritiker. Insgesamt sind 649 Stückkritiken von ihm bekannt – und im Aufbauverlag in vier Bänden erschienen. Schauspieler Alexander Bandilla wird am 18. März in Neuruppin daraus lesen.