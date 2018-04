Betriebsausflug zur Busgesellschaft - MAZ-Leser bekommen exklusive Einblicke

Einen spannenden Blick hinter die Kulissen gewährt am Mittwoch, 25. April, die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) in Neuruppin innerhalb der Reihe „Betriebsausflug“ von der Märkischen Allgemeinen und der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwest Brandenburg (REG).

Die Regiewerkstatt der kreiseigenen Busgesellschaft befindet sich dort. Wie Busse repariert und gewartet werden, welche Hilfsmittel dafür notwendig sind, und was noch alles geschehen muss, bevor ein Bus auf die Straße darf, das wird am 25. April ab 14 Uhr in der ORP-Niederlassung Neuruppin, Wittstocker Allee 151 in Neuruppin 15 MAZ-Lesern gezeigt. Das sollten Sie, liebe Leser, sich nicht entgehen lassen! Bewerben Sie sich per E-Mail an kundencenter.neuruppin@maz-online.de oder per Telefon unter 03391/45 75 40 für den exklusiven Betriebsrundgang.

Bus wird mit dem Radgreifer angehoben

„Wir werden in der Werkstatt einen Schaubetrieb anbieten“, sagt ORP-Geschäftsführer Ulrich Steffen. Zu sehen ist zum Beispiel, wie ein Bus mit einem Radgreifer angehoben wird, damit unter ihm gearbeitet werden kann. „Unsere Gäste können auch mit einem barrierefreien Bus mitfahren und sich die Technik zum hoch- und runterfahren zum Beispiel eines Rollstuhls anschauen.

Gezeigt wird die Mobilitätszentrale der Busgesellschaft, die für die Fahrgäste der Kundenservice ist. „Dort gibt es Auskünfte zum Fahrplan oder Rufbusse können bestellt werden“, sagt Steffen. Die Mobilitätszentrale ist für den gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin zuständig. Einblicke gibt es auch in den Bereich der Einsatzleitung und in die Disposition.

„Wir wollen herausstellen, dass bei uns das Wichtigste im Hintergrund abläuft“, so Steffen. Das sind Dinge, von denen der Fahrgast , wenn er in den Bus einsteigt, nichts mitbekommt.

Weitere Niederlassungen in Kyritz und Wittstock

Die ORP hat weitere Niederlassungen in Kyritz und Wittstock. „Wir sind Dienstleister im öffentlichen Personennahverkehr“, so der Geschäftsführer. Der Standort Kyritz ist von je her der Sitz des Unternehmens. In den Niederlassungen sind insgesamt 146 Mitarbeiter beschäftigt. Davon sind fünf Auszubildende. Lehrstellen gibt es in den Berufen Kauffrau/-mann für Büromanagement und Kraftfahrzeugmechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik.

Busfahrer dringend gesucht

Dringend gesucht werden Busfahrer, besonders für den Bereich Neuruppin. Dort sind derzeit acht Stellen frei. Steffen sagt, dass der demografische Wandel nun auch bei der ORP ankomme. Die Altersstruktur habe sich negativ entwickelt. Die Mitarbeiter, die nach der Wende noch relativ jung waren, gehen heute in den Ruhestand. Neues Personal zu finden sei nicht so einfach, so Steffen. Sein Unternehmen arbeitet deshalb mit der Agentur für Arbeit zusammen auf der Suche nach jungen Fachkräften. Die ORP bietet Interessenten bei vorliegender Eignung sogar an, eine Ausbildung zum Busfahrer zu bezahlen.

Von Sandra Bels