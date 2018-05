Neuruppin

Eine 25-jährige Radfahrerin fiel am Montag um 14 Uhr am Behördenzentrums in der Fehrbelliner Straße direkt vor dem Eingang der Polizeiinspektion hin. Verletzt wurde sie nicht.

2,04 Promille intus

Polizeibeamte kümmerten sich um die Frau die stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille.

Da die Frau einen psychisch labilen Eindruck machte, wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste sie zur Blutprobe.

Fahrrad bleibt bei der Polizei

Das Fahrrad wurde sichergestellt. Etwa eine Stunde später erschien die 25-Jährige erneut in der Polizeiinspektion und wollte ihr Fahrrad abholen. Da sie aber immer noch eine zu hohe Atemalkoholkonzentration hatte, bekam sie es vorerst nicht zurück.

Die Frau war in der Vergangenheit schon mehrfach aufgefallen, weil sie im angetrunkenen Zustand mal auf der Straße tanzte, mal die Feuerwehreinfahrt bei einem Einsatz blockierte und einen Polizisten biss.

