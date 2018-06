Neuruppin

Am Samstag gegen 0.10 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit einem E-Bike den Seedamm in Neuruppin in Richtung Gildenhall und kam hier zu Fall. Er verletzte sich schwer.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann eine Alkoholkonzentration von 1,66 Promille. Weiterhin verlief ein Drogenschnelltest positiv auf die Einnahme von Cannabis und Amphetamine. Im Rucksack des 32-Jährigen wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Der 32-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in die Ruppiner Klinikum gebracht. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen und darüber hinaus von der Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

