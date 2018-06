Neuruppin

Die Fontanestadt wird aufgrund einer Blindgänger-Entschärfung am Freitag über Stunden lahmgelegt. Weite Teile der Altstadt werden gesperrt, etwa 7000 Anwohner mussten ihre Wohnungen innerhalb eines rund 1000 Meter großen Sperrkreises bis 8 Uhr verlassen. Erst wenn die Einsatzkräfte wirklich sicher sind, dass sich niemand mehr im Sperrkreis aufhält, beginnt die Entschärfung. Auch Autofahrer, Bahn- und Busreisende müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Der Sperrkreis

Die Fliegerbombe wurde am Mittwoch nahe eines Garagenkomplexes an der Mesche gefunden. Eine Entschärfung ist unvermeidbar. Einen Überblick über die wichtigsten Informationen zur Räumung in Neuruppin haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Wir berichten zudem live von dem lebensgefährlichen Einsatz:

Von MAZonline