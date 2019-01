Neuruppin

In der Wulffenstraße in Neuruppin ist ein 38-jähriger Mann in der Nacht zum Dienstag von einem Unbekannten angeschrien, zu Boden gebracht und getreten worden. Er hatte um 0.20 Uhr aus seiner Wohnung heraus beobachtet, wie aus einer Personengruppe auf der gegenüberliegenden Straßenseite Feuerwerkskörper gegen eine seiner Fensterscheiben geworfen wurden. Als er hinunter ging, griff einer der Männer an. Der 38-Jährige begab sich zur Rettungsstelle. Danach erstattete er Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, um den Täter ermitteln zu können. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter 03391/35 40 zu melden.

Von MAZonline