Neuruppin

In einem Mehrfamilienhaus an der Hermann-Matern-Straße in Neuruppin hat es am Freitagmorgen gebrannt. Eine 38-jährige Mieterin hatte in ihrer Küche in der zweiten Etage Brot in den Toaster gesteckt, das Gerät eingeschaltet und den Raum verlassen. Als sie kurz darauf wegen eines seltsamen Geruchs in die Küche zurückkehrte, schossen Stichflammen aus dem Toaster und schlugen bereits gegen einen Hängeschrank.

Frau schließt die Tür und ruft Hilfe

Die Mieterin schloss die Tür zur Küche und rief die Polizei, die wiederum die Rettungsleitstelle verständigte. Anschließend verließ die Mieterin mit ihren drei Kindern (sechs, elf und zwölf Jahre alt) die Wohnung. Beim Eintreffen der Beamten wurden zunächst die anderen Bewohner des Hauseinganges evakuiert.

Feuer hinterlässt Schaden von etwa 10 000 Euro

Als die Feuerwehr kam, war der Brand in der Küche offenbar wegen des Sauerstoffmangels bereits erloschen. Das Mobiliar in der Küche war teilweise allerdings verbrannt, sodass die Küche zunächst nicht genutzt werden kann. Die übrigen Räume blieben bewohnbar, teilt die Polizei mit. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 10 000 Euro beziffert.

Von MAZonline