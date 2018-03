Der WCC legt bald wieder los

WITTSTOCK. Los geht es für die Wittstocker Narrenschar am Samstag, 2. Februar, ab 20 Uhr mit der Karnevalsgala.

Am Sonntag, 3. Februar, gibt es dann ab 15 Uhr den großen Kinderkarneval. Eine weitere Veranstaltung findet am Samstag, 9. Februar, von 20 bis 3 Uhr statt.

Am Sonntag, 10. Februar, lassen es die Karnevalisten vom WCC für alle jung gebliebenen Senioren richtig krachen, und zwar in der Zeit von 15 bis 21 Uhr beim Seniorenkarneval. Wie bereits in den vergangenen Jahren besteht hier die Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung den extra bereitgestellten Shuttlebus zu nutzen

So wie es das Motto der aktuellen Saison „25 Jahre Narretei – da fliegt das Dotter aus dem Ei“ schon verrät, können sich die Gäste auf ein ganz besonderes Programm freuen.

Mit dem großen und dem kleinen Prinzenpaar, dem Elferrat, Büttenrednern, Sängern und Tänzerinnen werden wieder alle Register karnevalistischer Unterhaltung gezogen. Im Anschluss an das Programm können dann die eingestimmten Gäste zu Livemusik mit der neuen Hausband „Marlock“ kräftig das Tanzbein schwingen und so den Abend und die Nacht ausgelassen genießen.

Für die Versorgung der Gäste zu den jeweiligen Veranstaltungen sorgt das Team des Veranstaltungsservice Lutter.

Karten zu den Veranstaltungen können im Vorverkauf bei der Tourismusinformation unter 0 33 94/43 34 42 erworben werden. (MAZ)