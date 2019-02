Neuruppin

Ein Ladendetektiv beobachtete am Mittwoch um 13.25 Uhr in einem Geschäft in der Junckerstraße in Neuruppin, wie ein Mann Waren aus der Auslage nahm und in einer Tragetasche verstaute.

Als dieser Mann dann den Markt über die Getränkeabteilung verlassen wollte, sprach der Detektiv ihn an, woraufhin der Mann versuchte, zu flüchten. Dem Dieb gelang es zunächst, sich loszureißen und mit der Ware los zu rennen.

Detektiv verfolgt Dieb

Der Detektiv bekam ihn aber erneut zu fassen und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Bei dem Fluchtversuch wurde der Pullover des Detektivs beschädigt und er erlitt Kratzspuren an einem Handrücken.

Der 38-jährige Dieb hatte versucht, zehn Flaschen hochprozentigen Alkohol im Gesamtwert von etwa 450 Euro zu entwenden. Dem 38-Jährigen wurde ein Hausverbot ausgesprochen und gegen ihn eine Strafanzeige aufgenommen.

Da der Mann keinen aktuellen Ausweis mit sich führte, kam er zur Feststellung der Identität in die Polizeiinspektion Neuruppin. Danach durfte er gehen.

Von MAZ-online