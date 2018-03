Die Jahrmarkt-Kinder

RHEINSBERG. . „Wir sind ausgebüchst und auf einer Art Martinimarkt“, beschreibt Anna-Lena Jobs die Szene. „Da gibt es einen Zauberer, ein Puppenspiel und einen Bären!“ Die Siebenjährige aus Rheinsberg ist einer der kleinen Darsteller auf der Opernbühne.

Zu Anfang jeder Vorstellung werden sie verkleidet und geschminkt, bevor sie gemeinsam mit den Sängern auf die Bühne gehen. In den ersten Szenen dort haben sie gleich mehrere Auftritte. Sie sehen sich ein Puppentheater an, in dem schon die Handlung des zweiten Stücks der Aufführung vorweggenommen wird, und sie halten eine Liebesbotschaft der Hauptfigur Colin an seine Geliebte Colette mit Buchstaben auf großen Zetteln in die Höhe. „Zuerst halten wir das verkehrt“, erzählt Albert Raphael Sievert. „Das muss Colin dann erst sortieren.“ Den Kindern machte der Aufritt auf der großen Bühne Spaß, den meisten jedenfalls. Das erste Mal dort oben zu stehen, sei ein wenig komisch gewesen, sagt Anna-Lena. „Ein bisschen peinlich“, nennt es Paul Gast (7). Aber das habe sich schnell gelegt.

Alle Kinder kannten die Musikakademie allerdings schon, bevor sie für das Opernprojekt engagiert wurden. Die meisten kommen aus dem „Hörclub“, den die Akademie alle zwei Wochen an der Salvador-Allende-Grundschule in Rheinsberg anbietet. Dort haben die Mitarbeiter nachgefragt, als sie nach den kleinen Schauspielern gesucht haben. Einige von ihnen haben sogar schon Bühnenerfahrung: Carlotta Weidauer (10) etwa hat schon im Kinder stück „Der Laternenmann“ mitgespielt. Marie-Louisa Schmidt (7) tanzt schon seit einiger Zeit beim Rheinsberger Carnevalsclub mit und wurde dort angesprochen, ob sie sich vorstellen kann, bei der Aufführung mitzumachen. Und Paul Gast und Benedikt Engel (8) kennen die Musikakademie, weil Verwandte dort arbeiten. Bei Paul Gast ist es die Mutter, bei Benedikt Engel die Großmutter. Sie haben die beiden dazu gebracht, bei der Aufführung mitzumachen.

Man habe bewusst nach Kindern gesucht, die schon ein bsischen Bühnenerfahrung haben, sagt auch Irene Krahmer, die Pressesprecherin der Musikakademie. Da hätten sich die Hörclubs angeboten. Die Musikakademie unterhält im Moment zwei davon: Den einen in der Allende-Schule, den zweiten in der Kita in Zechlinerhütte. „Wir wollen auch was für Rheinsberg machen“, sagt Irene Krahmer. Immerhin gebe es in der Stadt derzeit nicht einmal mehr eine musikalische Frühförderung. Dabei fänden die Kinder es spannend, was ihnen die Mitarbeiter der Akademie in den Hörclubs anbieten.

Auch um die kleinen Darsteller bei ihrer Oper kümmert sich die Akademie intensiv. Sie stehen an jedem Vorstellungsabend ungefähr 15 Minuten direkt zu Beginn der Vorstellung auf der Bühne. Dann bringen ihre Betreuer sie in die Küche, dort gibt es ein Abendessen für sie. „Die Küche überlegt sich da immer was“, sagt Irene Krahmer. Anschließend geht es zurück ins Theater – zum Schlussapplaus. Den wollen die Mitarbeiter den Kindern natürlich nicht vorenthalten.

Die Opernproduktion „Der Dorfwahrsager“ und „Die kluge Bäuerin“ ist noch heute um 19.30 Uhr, morgen um 15 Uhr sowie am Sonnabend, 13. April um 19.30 Uhr und Sonntag, 14. April um 15 Uhr zu sehen. (Von Carsten Schäfer)