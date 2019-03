Neuruppin

Was bewegt die MAZ-Leser in Neuruppin, Fehrbellin, Rheinsberg, Lindow und Umgebung? Was erwarten sie von ihrer Regionalzeitung vor Ort? Um diese und andere Fragen geht es beim MAZ-Stammtisch am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr in Neuruppin im Café Tasca, Regattastraße 9.

An diesem Abend haben Sie, liebe Leser, die Möglichkeit, mit Chefredakteurin Hannah Suppa, mit der Geschäftsführerin des MAZ-Regionalverlags Prignitz-Ruppin, Kathrin Gottwald, und mit den Neuruppiner Lokalreportern Reyk Grunow und Andreas Vogel zwanglos ins Gespräch zu kommen – bei einem Bier und Snacks.

Die Leser bestimmen die Themen des Abends

Seit September 2018 lädt die Chefredakteurin regelmäßig zu solchen Gesprächsrunden ein. Den Auftakt machte eine Veranstaltung in Kyritz. Der MAZ-Stammtisch soll ein direktes Gespräch ermöglichen: Die Themen des Abends bestimmen Sie selbst. Sie, liebe Leser, sollen dann die Hauptpersonen sein. Die Redaktion möchte von Ihnen erfahren, was Sie sich von der lokalen Berichterstattung wünschen. Welche Themen sind für Sie wichtig?

Natürlich interessiert uns auch, wie Sie uns lesen – digital, auf Papier oder bei Facebook? Sie sind uns überall willkommen – und Ihre Meinung auch. Wie entwickelt sich die Zeitung? Die einen lieben das gedruckte Exemplar am Frühstückstisch, die anderen schwören auf die schnelle Information, die sie per Smartphone abrufen können.

Der MAZ-Stammtisch ist im Café Tasca

Wie viel Tradition soll eine Zeitung bewahren, wie viel ­Erneuerung braucht sie im ­digitalen Zeitalter? Wie erreicht die Zeitung ihre Leser, und wie erreichen die Leser ihre Zeitung?

Wir freuen uns auf Sie am Mittwoch, 20. März, ab 19 Uhr im Café Tasca am Evangelischen Gymnasium in Neuruppin. Kommen Sie vorbei und mit uns ins Gespräch!

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Von Axel Knopf