KYRITZ. Die marode Fußgänger- und Radwegbrücke sowie die alte Straßenbrücke werden durch ein Bauwerk mit beidseitigem kombinierten Geh- und Radweg ersetzt. Erste Vorbereitungen wie Baumfällungen in der Umgebung seien bereits abgeschlossen worden.

Die Ausschreibung der Bauarbeiten sei bereits erfolgt, so Nora Görke. Auch der Submissiontermin sei schon gewesen. Derzeit führe man noch Bietergespräche. In der nächsten Hauptausschusssitzung solle dann nichtöffentlich der Zuschlag erteilt werden. Das sei laut Bürgermeisterin Anfang April.

Es entsteht nicht nur eine neue Brücke. Zwischen der Wusterhausener Straße und der Zufahrt zur Friedhofsgärtnerei werden die Geh- und Radwege, die Fahrbahn und die Straßenbeleuchtung sowie die Regenwasserkanalisation erneuert. Alles zusammen soll etwa ein Jahr dauern. Genaue Zeiten kann die Bürgermeisterin nicht angeben. „Wir müssen beachten, dass ein Winter dazwischen liegt“, sagte sie.

Für Fußgänger und Radfahrer soll es während der Bauphase eine Behelfsbrücke geben, die direkt an den Fußweg des Parkplatzes Wässering anbindet. Nora Görke weist darauf hin, dass es mit den Bauarbeiten, sprich dem Abriss der alten Brücke, zur Vollsperrung der Graf-von-der-Schulenburg-Straße im Bereich der Baustelle kommt. Wann das der Fall ist, wolle die Stadt in der Presse und auf ihrer Internetseite bekannt geben. Dann ändert sich auch der Fahrplan der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP). Mit ihr ist laut Görke abgestimmt worden, dass die Haltestelle am Netto-Markt durch eine provisorische Haltestelle im Bereich der Prinzenstraße ersetzt wird. (Von Sandra Bels)