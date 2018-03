Kyritz/PRITZWALK. . Nicht nur in der Prignitz und in Ostprignitz-Ruppin sind Einbrecher unterwegs. Vor allem in den Umlandregionen von Berlin, Potsdam und Cottbus waren auch organisierte Banden unterwegs, in Falkensee im Havelland gab es von 2010 zu 2011 gar eine Steigerung der Einbrüche in Wohnhäuser um fast 70 Prozent.

„Vergleichsweise wenig, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in Bezug auf die Einwohnerzahlen“ passiere derzeit noch in der Prignitz, sagt der Pressesprecher der Polizeidirektion in Neuruppin, Toralf Reinhardt. Dennoch sei jeder Einzelfall eine hohe Belastung für die Opfer.

Eine Steigerung gibt es auch in der Prignitz, weiß Dieter Behrendt von der Kripo. Im Jahr 2011 gab es 105 besonders schwere Diebstähle aus Häusern und 30 Tageswohnungseinbrüche, 2010 waren es noch insgesamt 126. Im ersten Halbjahr 2012 waren es bereits 57 Fälle besonders schweren Diebstahls und 13 Tageseinbrüche – Zahlen für das Gesamtjahr 2012 legt die Polizei im März vor.

Seit Dezember werden in der Prignitz meist mehrere solcher Delikte pro Woche gemeldet – wohl auch der

dunklen Jahreszeit geschuldet. Behrendt: „Dann verzeichnen wir in jedem Jahr einen Anstieg, vor allem zwischen 15 und 20 Uhr, und in diesem Jahr stärker als in den Vorjahren.“ Die Polizei unterscheidet zwei Tätergruppen: Zum einen Zufallstäter, die sich gerne von schlecht gesicherten Häusern zum Einbruch verleiten lassen. Und professionelle Banden, die in Kleingruppen auftreten.

Mit abgestimmten Konzepten planen Polizeipräsidium, Direktion und Inspektionen ihre Einsatzmaßnahmen und wenden sich mit einer Präventionskampagne an die Bürger: Einerseits sind verstärkt uniformierte und zivile Streifen präsent, andererseits sollen Bürger umfassend mit Information versorgt werden.

„Lärm, Leute, Licht mögen Täter nicht“, formuliert Reinhardt das grundsätzlichste Prinzip gegen Einbruchsversuche. Die Polizeiberatungsstellen offerieren zudem kostenlose Beratungen für Einfamilienhausbesitzer, Mieter und Bauherren zur Verbesserung ihrer Sicherheitsmaßnahmen. Anwohner sind aufgerufen, durch erhöhte Wachsamkeit zu helfen, Einbrüche zu verhindern. „Auch wenn in den Dörfern am Tage viele Leute zur Arbeit sind, die älteren Bürger, die zu Hause sind, können durchaus mal einen Blick aus dem Fenster werfen und zur Not die 110 wählen“, so Reinhardt.

Wie wichtig Prävention ist, zeigt sich auch an folgenden Zahlen: Von den 57 besonders schweren Diebstählen im ersten Halbjahr 2012 wurden in der Prignitz bislang zehn, von den Tageseinbrüchen nur einer aufgeklärt. „Wir finden zwar Tausende von Spuren, darunter auch sehr häufig DNA-Spuren und mitunter auch an mehreren Tatorten“, sagt Behrendt, „aber die Auswertung dauert lange, und schwere Verbrechen haben Vorrang in der Bearbeitung“. Die normale Durchlaufzeit in den Laboren des Landeskriminalamtes liegt bei sechs Monaten. Ist die Analyse abgeschlossen, ist das lange kein Garant für kurzfristige Erfolge: Die DNA mancher Täter ist nicht registriert und deshalb auch noch nicht zuzuordnen. Mancher wird erst Jahre später geschnappt. (Von Claudia Bihler)