Neuruppin

Aus einem Zwinger auf einem Gartengrundstück am Mittelländer Weg in Neuruppin haben Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 10.30 Uhr, bis Samstag, 5.40 Uhr, einen Hundewelpen gestohlen. Die Einbrecher knackten zwei Vorhängeschlösser, um in die Gartenanlage und dann in den Hundezwinger auf dem Grundstück zu gelangen.

Golden-Retriever-Labrador-Mischling ist erst vier Monate alt

Bei dem Hundewelpen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen vier Monate alten, schwarzen Golden-Retriever-Labrador-Mischling. Der entstandene Schaden wurde mit rund 400 Euro angegeben.

Von MAZonline