RHEINSBERG. . Es soll junge Komponisten und Librettisten zusammenbringen – und es soll helfen, dass neue Musiktheaterwerke geschrieben werden. Seit Montag findet im Rheinsberger Ratskeller der dritte Workshop des Netzwerks statt, er geht heute zu Ende.

Das Netzwerk ist eine Weiterentwicklung der Opernwerkstatt, erzählt Ute Schindler, die Sprecherin der Kammeroper. Sie sitzt im Vorstand des Fördervereins. Man wisse nie, wo man Leute wiedersehe, die man auf solchen Veranstaltungen Kennenlernen, sagt auch Sören Nils Eichberg. Der gebürtige Stuttgarter nahm 2005 an der ersten Opernwerkstatt teil und ist Referent des Workshops. „Für mich war das damals eine riesengroße Sache“, sagt er. Vor allem hat ihn die Chance beeindruckt, seine Werke einem erfahrenen Kollegen wie Kammeroper-Gründer Siegfried Matthus vorlegen zu können. Musiktheater wird nicht an allen Hochschulen gelehrt – und manchmal brauche man praktische Tipps. Etwa, dass eine Passage für den Tenor, der sie singen soll, einfach zu tief geschrieben ist. Bei Eichberg haben die Tipps gewirkt: Er ist Hauskomponist des Sinfonieorchester des Dänischen Rundfunks und schreibt gerade eine Oper für das Opernhaus Covent Garden in London.

Seine Librettistin Hannah Dübgen hat er auf einem Workshop kennengelernt, vielleicht sogar in Rheinsberg. Den Auftrag aus London hat Eichberg über seine Stelle in Kopenhagen bekommen. Der heutige Intendant von Covent Garden leitete früher das Opernhaus dort. Natürlich sei das Zufall gewesen, sagt er. Aber: „Der Netzwerkgedanke ist, Zufälle auf den Weg zu bringen.“ Letztlich würden Intendanten Leute engagieren, die sie selbst kennen, oder die ihnen empfohlen wurden.

Eichberg sieht aber noch einen weiteren Vorteil: Auf den Workshops lernen sich Komponisten unterschiedlicher Stilrichtungen kennen. So entstehe ein Gemeinschaftsgefühl. Diesen Zusammenhalt findet er wichtig, gerade in Debatten um die Kulturförderung. (Von Carsten Schäfer)