Eine Einladung zum Massenschütteln

NEURUPPIN. 200 bis 300 Leute wollen am Sonntag in Neuruppin zeigen, wie das geht – vielleicht auch mehr. Vor dem Eingang zum Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz) findet der erste öffentliche Harlem Shake Neuruppins statt, organisiert von Bürgermeister-Sohn Max Golde und vier Freunden. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Weltkugel vor dem Reiz, nach 30 Minuten ist alles vorbei.

„Die Idee kam uns beim Bier im Unicum“, erzählt Max Golde. Und dort fand bereits ein Harlem Shake statt. Im JFZ und im Evangelischen Gymnasium ebenso. Auf Kommando zucken dabei die Leiber vor laufenden Kameras. Die Dramaturgie sieht vor, dass zunächst einer den wie die Ölgötzen dastehenden Leuten etwas vorschüttelt, dann legen auf Kommando alle richtig los. Je wilder, desto besser – und das möglichst in schriller Kostümierung. Das Ganze spielt sich ohne Musik ab, die kommt dazu, wenn aus dem Material ein Mini-Video für die Internet-Plattform Youtube gemacht wird.

„Eigentlich wollten wir den Harlem Shake an der Seepromenade machen“, sagt Max Golde. Die Polizei und die Stadt hätten „ganz cool reagiert“. Doch der Kreis spielte nicht mit. „Wir hätten den Harlem Shake 14 Tage vorher anmelden müssen, weil es sich um eine öffentliche Fläche handelt“, so Golde. Also fragten die jungen Leute beim Reiz an – und der Centermanager sagte spontan zu.

Über 4.000 Leute haben Golde und Freunde über Facebook zum Massenschütteln eingeladen. 150 feste Zusagen gibt es bereits. Jedermann ist willkommen, ob jung und alt, fit oder klapprig.

Mit dem Zappeln und Zucken soll sogar eine Botschaft vermittelt werden. „Wir sind zwar alle verschieden, aber wir tun alle etwas gemeinsames“, erklärt Golde. Deshalb werde auch ein Transparent von „Neuruppin bleibt bunt“ aufgehängt. Der erste offizielle Harlem Shake Neuruppins ist noch am Sonntag auf Youtube zu sehen. (kat)

Einen Vorgeschmack kann man sich holen auf dem Internet-Forum Youtube unter „Harlem Shake Neuruppin“.