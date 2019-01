Rund 500 Klassikfans erlebten am Samstagnachmittag ein umjubeltes Neujahrskonzert in der Neuruppiner Kulturkirche. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt unter der Leitung des Dirigenten Takao Ukigaya und das Publikum schwelgten in Wiener Melodien. Am Abend folgte der zweite Durchgang.