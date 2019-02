Neuruppin

Ein elfjähriger Junge hat am Mittwoch gegen 9 Uhr einen Feuerwehreinsatz in Neuruppin ausgelöst. Er hatte am Hintereingang des Ruppiner Einkaufszentrums offenbar versucht, eine Grasfläche zu entzünden.

Mitarbeiter erwischen den Jungen beim Diebstahl

Der Brand auf etwa einem Quadratmeter konnte gelöscht, der Verursacher zunächst jedoch nicht ermittelt werden. Gegen 9.30 Uhr meldeten sich Mitarbeiter eines Geschäftes bei der Polizei. Sie hatten den Elfjährigen beim versuchten Diebstahl erwischt.

Zudem wurde bekannt, dass der Junge in zwei weiteren Geschäften Waren im Wert von etwa 20 Euro gestohlen hatte. Darunter waren auch Brennspiritus und Grillanzünder, die er wohl für die Zündelei benutzt hatte.

Von MAZonline