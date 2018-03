WUSTERHAUSEN. .

Mit dem etwas ungewöhnlichen Titel seines Erstlingswerkes will der Bantikower Autor natürlich neugierig auf sein Büchlein machen. Die große Schar der Interessierten, die der Alte Laden kaum zu fassen vermochte, sprach dafür, dass diese Rechnung aufgegangen ist.

Leser neugierig zu machen, war seit 1973 Wolfgang Hörmanns Beruf. Damals nahm er in Brandenburg an der Havel eine Tätigkeit bei der „Märkischen Volksstimme“ auf. Ab 1981 schließlich wirkte er als Redaktionsleiter in der Kyritzer Lokalredaktion der „Märkischen Volksstimme“, aus der 1990 die „Märkische Allgemeine“ wurde.

Vor einem Jahr ging Wolfgang Hörmann in den Ruhestand. Die Freizeit nutzt der heute 61-Jährige, um einen lange gehegten Vorsatz in die Tat umzusetzen: Er schrieb ein Buch. Gegenstand sind die für ihn wichtigsten Geschichten seiner 40-jährigen jurnalistischen Tätigkeit. Fünf davon trug der Autor am Sonnabend vor. Die, die dem Buch seinen Namen gab, beschreibt übrigens den ersten Arbeitstag des Autors bei der Zeitung vor ziemlich genau 40 Jahren.

Nach der Lesung gab es die Möglichkeit, das Buch zu erwerben und vom Autor signieren zu lassen.

Das nächste Mal ist Wolfgang Hörmann am 13. Mai um 19 Uhr in der Kyritzer Stadtbibliothek zu erleben. (Von André Reichel)