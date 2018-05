Neuruppin Neuruppin - Erfolgreich beim Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ Der 17-jährige Neuruppiner Ian Reib erreichte den dritten Platz beim Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Drei weitere Teilnehmer aus der Region haben bei dem Finale ebenfalls mitgemacht.

Vierhändig am Klavier beim Bundesfinale in Lübeck: Helene Matthée (Breese) und Theresa Wiegand (Putlitz). Theresa Wiegand lernt an der Neuruppiner Kreismusikschule. Quelle: Joma