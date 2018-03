Es fehlt an Platz

Die Produktionsschule Wiky (Wittstock-Kyritz) will wegen Platzmangel ihren derzeitige Sitz in der Schulze-Kersten-Straße 1 in Kyritz aufgeben. Besonders die Werkstätten für die Holzbearbeitung und die Seifenherstellung müssten dringend erweitert werden, teilte Stephan Lehmann mit.