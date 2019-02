Die Fairplay Soccer Tour der Sparkasse macht am 3. April in Neuruppin Station – das Regelwerk teilt sich in Spiel-, Fairplay- und Fanregeln auf. Der frühere Fußball-Profi und Vizepräsident der Deutschen Soccerliga, René Tretschok war am Mittwoch zu Gast in der Evangelischen Schule Neuruppin.