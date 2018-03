Feier mit Ökobilanz

KYRITZ. . Aber eben nicht nur. „Wir versuchen, es dieses Jahr etwas anders zu machen“, erklärte Bürgermeisterin Nora Görke den Versammelten. „Passend zu dem, was wir in der Stadt gerade bearbeiten, zu unserem Klimaschutzkonzept.“

Ein paar mehr Besucherinnen als die rund 100 hätte dasTreffen unter dem Motto „Prima Klima(-Schutz) für Frauen“ allerdings noch gut vertragen. Das Motto hatten sich die Veranstalter kurzerhand bei einer Ausstellung ausgeliehen, die gestern für die nächsten zwei Wochen im Kulturhaus-Foyer eröffnet wurde. Der Berliner Verein „Baufachfrau“ stellt darin Berufe für Frauen im Klimaschutzsektor vor.

Diverse Kyritzer Institutionen präsentierten sich gestern außerdem. Die Bibliothek trat mit einer Auswahl an Büchern auf, das Mehrgenerationenhaus informierte über sich und seine Angebote und die Barmer-Krankenkasse nutzte die Gelegenheit, Wissen rund um die Frauengesundheit zu vermitteln.

Wichtigster Punkt blieben aber die städtischen Anstrengungen zum Klimaschutz. Melanie Füllgraf von der Stadtverwaltung warb für das Projekt „Kyritz is(s)t regional“, das im Sinne des Klimaschutzes regionale Produkte und regionalen Verbrauch propagiert – und das zuerst in Kitas und Schulen, wie Melanie Füllgraf erklärte. „Die Kinder sind unser Multiplikator.“ Über sie will man auch den Rest der Bevölkerung für das Thema interessieren. Ein Element soll dabei die Einrichtung von Gemüse- und Obstgärten in Kitas und Schulen sein. „Die Kinder sollen auch den Geschmack wiederentdecken“, wünscht sich Melanie Füllgraf zusammen mit den anderen Initiatoren. Zudem wolle man das einheimische Lebensmittelhandwerk vorstellen und damit den Wert von Lebensmitteln verdeutlichten. Für eine kleine Auswahl davon hatten gestern einheimische Anbieter schon gesorgt: Brot, Saft, Obst und Süßes wurden gern probiert. Mit Musik von Chor „Querbeet“ klang der Nachmittag gesellig aus. (Von Alexander Beckmann)