Das Märkische hat Fontane berühmt gemacht, vor allem mit seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ und seinem Spätwerk „Der Stechlin“ (1897). Es ist die Heimat Fontanes. In Neuruppin kam er als Sohn eines Apothekers hugenottischer Abstammung zur Welt. Hier starten am 30. März auch die offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten mit einem Festakt und Besuch vom Bundespräsidenten.

In der Fontane-Stadt gibt es eine Fontane-Apotheke, Fontane-Döner, Fontane-Festspiele, eine Fontane-Buchhandlung, die Fontane-Therme, den Kindergarten Fontaneknirpse, den Keglerverein Fontanespatzen und im Weinhaus am Markt den Wein „Edition Fontane“. Im Jahr von Fontanes 200. Geburtstag hat aber nicht nur Neuruppin Fontane-Spezialitäten zu bieten – dabei ist das Label gar nicht so ohne weiteres erlaubt. Unsere Fotostrecke zeigt, wo noch überall Fontane zu finden ist – von seiner Wirkstätte Brandenburg bis nach Asien:

