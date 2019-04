Alt Ruppin

Eine Tempokontrolle der Polizei ist am Montagnachmittag in Alt Ruppin in die Hose gegangen – beziehungsweise in den Graben. Gegen 14.15 Uhr postierten sich die Polizisten am Ortsausgang an der Heimburger Straße zur Geschwindigkeitsmessung per Lasergerät. Dort gilt seit ein paar Monaten Tempo 30.

Bei der Kontrolle geriet auch eine 48-jährige Brandenburgerin mit einem Seat ins Visier der Polizisten: Sie war mit 43 Stundenkilometern in diesem Tempo-30-Bereich unterwegs und wurde deshalb herausgewunken.

Vielleicht war sie aufgeregt, denn beim Einfahren in die Kontrollstelle fuhr die Frau plötzlich in einen Straßengraben. Ihr Seat musste geborgen werden, blieb aber fahrbereit. Nun hat sie einen Schaden von rund 1000 Euro. Für den Geschwindigkeitsverstoß beließen es die Beamten dann freundlicher Weise bei einer mündlichen Verwarnung.

Von MAZonline