Neuruppin

Am Samstagabend gerieten ein 42-Jähriger und seine 35-jährige Partnerin in Neuruppin in Streit. Anschließend setzte sich der Mann betrunken hinter das Steuer seines Hyundai und fuhr in seinem Neuruppiner Wohnviertel einmal um den Block.

Als er zum Ausgangspunkt zurückkehrte, stellte sich ihm die 35-Jährige in den Weg und zwang ihn zum Einparken. Die Frau nahm dem 42-Jährigen dann den Fahrzeugschlüssel weg und informierte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei dem Mann einen Promillewert von 1,92 fest. Sie kassierte den Führerschein ein.

Von MAZ-online