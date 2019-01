Neuruppin

Schreck am Mittag für eine 71-jährige Seniorin in Neuruppin. Als sie am Montag zu ihrem Garten in der Kleingartenanlage an der Neuruppiner Eisenbahnstraße kam, stellte sie fest, dass jemand eingebrochen hat.

Ein Fenster war beschädigt, im Inneren der Laube war alles durchwühlt. Zudem sah es aus, als hätte dort jemand übernachtet. Die Frau ging zur Polizei und erstattete Strafanzeige.

Plötzlich stand ein Unbekannter vor der 71-Jährigen

Als sie gegen 15 Uhr zurückkehrte, um noch einmal nach dem Rechten zu sehen, stand plötzlich ein unbekannter Mann vor ihr. Frau griff zu ihrem Handy, um die Polizei zu alarmieren.

Da kam der Mann auf sie zu und nahm ihr das Mobiltelefon aus der Hand. Auch ihr Bargeld musste sie abgeben. Dabei soll der Mann mit einem Messer gedroht haben.

Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß über den Gartenzaun. Mit Hilfe eines Passanten konnte die Frau die Polizei informieren. Die konnte den Räuber aber in der Umgebung nicht mehr ausfindig machen. Kriminaltechniker sicherten aber in der Laube Spuren.

