Neuruppin/Lindow

Einbrecher haben aus einem Einfamilienhaus am Feldweg in Neuruppin Geld und Schmuck gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4000 Euro. Die Unbekannten hatten die Terrassentür aufgebrochen. Der Einbruch ereignete sich am Samstag zwischen 17.30 und 24 Uhr.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Sonnabend zwischen 5 und 9 Uhr in Lindow. Dort drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein und stahlen elektronische Geräte. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro.

Von MAZonline