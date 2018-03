Gut gelaunt in den Wonnemonat

GLIENICKE. . Aber in diesem Monat jagt eine Veranstaltung die nächste. Es gab außer dieses Wochenende keinen freien Termin mehr“, erklärte Andreas Mäder, der Einheitsführer der Glienicker Feuerwehr.

Er und seine Kameraden bedienten am Sonnabend den Holzkohlegrill. Das taten sie weniger in ihrer Person als Wehrmänner, sondern in Zusammenarbeit mit dem Verein „Leben in Glienicke“. Der Verein ist blutjung, befindet sich noch in Gründung. Und das kam so: „Die Frauen der Sportgruppe des Dorfes treffen sich regelmäßig im Gemeinderaum. In der Feuerwehr sind ausschließlich die Männer. Wir wollen aber die Frauen mit dabei haben. Unser Verein steht für die Förderung von Kultur, Sport und Feuerwehr“, so Cord Mentzel, der Vorsitzende des Vereins „Leben in Glienicke“. Am Sonnabend fand dessen erste Veranstaltung statt. Zum Vergnügen hatten auch Mitstreiter der Band ohne Namen beigetragen. Sie kommen aus Glienicke, Zaatzke und aus Dossow. „Wir haben einfach Spaß am Musikmachen“, sagte einer. (mw)